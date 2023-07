Festival PixCelle 18 rue des Pradelles La Celle-Dunoise, 17 septembre 2023, La Celle-Dunoise.

La Celle-Dunoise,Creuse

Le 2e festival photographique PixCelle initié par l’association La Maison d’Icelle propose une exposition en extérieur dans le site du village de La Celle Dunoise (23800).

Le thème choisi pour cette édition «OUVERTURES» est à prendre au sens très large pour vous permettre de sélectionner les photos que vous désirez montrer.

Le Jury du Festival retiendra 30 photographies pour les exposer dans le bourg, les autres photos seront projetées lors du vernissage afin de pouvoir être visionnées par le public.

L’exposition aura lieu du 17 septembre au 6 novembre 2023.

L’inscription est gratuite les organisateurs prennent en charge les reproductions sur PVC 60×90 cm.

Conditions de participation :

– Envoyer un choix personnel de 3 photos couleurs ou noir blanc au format numérique.

Date limite d’envoi 27/07

Voir la fiche d’inscription dans règlement www.lamaisondicelle.fr/pixcelle.

2023-09-17 fin : 2023-10-06 . .

18 rue des Pradelles

La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The 2nd PixCelle photography festival, initiated by the association La Maison d?Icelle, offers an outdoor exhibition in the village of La Celle Dunoise (23800).

The theme chosen for this year?s event, « OUVERTURES », is to be taken in a very broad sense, allowing you to select the photos you wish to show.

The Festival Jury will select 30 photographs to be exhibited in the town centre, with the remainder to be screened at the vernissage for public viewing.

The exhibition will run from September 17 to November 6, 2023.

Registration is free the organizers take care of reproductions on PVC 60×90 cm.

Entry requirements:

– Send a personal selection of 3 color or black & white photos in digital format.

Deadline for entries: 27/07

See entry form in rules www.lamaisondicelle.fr/pixcelle

El 2º festival de fotografía PixCelle, organizado por la asociación La Maison d’Icelle, es una exposición al aire libre en el pueblo de La Celle Dunoise (23800).

El tema elegido para este año, « APERTURA », debe tomarse en un sentido muy amplio, permitiendo seleccionar las fotos que se deseen mostrar.

El Jurado del Festival seleccionará 30 fotografías que se expondrán en la ciudad, y las demás se proyectarán en el vernissage para que puedan ser contempladas por el público.

La exposición estará abierta del 17 de septiembre al 6 de noviembre de 2023.

La inscripción es gratuita y los organizadores facilitarán reproducciones en PVC de 60×90 cm.

Requisitos de inscripción:

– Enviar una selección personal de 3 fotos en color o blanco y negro en formato digital.

Fecha límite de inscripción 27/07

Véase el formulario de inscripción en el reglamento www.lamaisondicelle.fr/pixcelle

Das 2. Fotofestival PixCelle, das von der Vereinigung La Maison d’Icelle initiiert wurde, bietet eine Ausstellung im Freien auf dem Gelände des Dorfes La Celle Dunoise (23800).

Das für diese Ausgabe gewählte Thema « OUVERTURES » ist sehr weit gefasst, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, die Fotos auszuwählen, die Sie zeigen möchten.

Die Jury des Festivals wählt 30 Fotos aus, die in der Stadt ausgestellt werden. Die anderen Fotos werden bei der Vernissage gezeigt, damit sie von der Öffentlichkeit betrachtet werden können.

Die Ausstellung findet vom 17. September bis zum 6. November 2023 statt.

Die Teilnahme ist kostenlos, die Organisatoren übernehmen die Kosten für die Reproduktionen auf PVC 60×90 cm.

Bedingungen für die Teilnahme :

– Senden Sie eine persönliche Auswahl von 3 Farb- oder Schwarz-Weiß-Fotos in digitalem Format.

Einsendeschluss 27/07

Siehe das Anmeldeformular in den Regeln www.lamaisondicelle.fr/pixcelle

Mise à jour le 2023-07-01 par Creuse Tourisme