Apéro philo 18 RUE DES PRADELLES La Celle-Dunoise, 21 octobre 2023, La Celle-Dunoise.

La Celle-Dunoise Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-10-21 18:00:00

fin : 2023-10-21 20:00:00

LA MAISON D’ICELLE

On sort du chapeau un thème et on philosophe avec nos mots, nos sensibilités, nos savoirs, nos idées, au coin du feu, sans prétention et sans parti pris.

Nous sommes tous-tes des philosophes.

« Il n’est nullement nécessaire d’avoir des connaissances en philosophie pour participer au débat. Tout un chacun peut exprimer sa pensée sans complexe. Le but est d’échanger, réfléchir ensemble dans le respect de la parole d’autrui, et surtout partager un moment agréable de convivialité.»

Animé par Sylvie Legeindre..

EUR.

18 RUE DES PRADELLES La Maison d’Icelle

La Celle-Dunoise 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-04-28 par OT Pays Dunois