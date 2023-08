Journées Européennes du Patrimoine : Sur les rails du patrimoine ferroviaire 18 Rue des Martyrs de la Résistance Magenta, 16 septembre 2023, Magenta.

Magenta,Marne

Vous souhaitez en savoir plus sur le monde ferroviaire ? Embarquez à bord du musée des Chemins de Fer de Magenta, grâce à Julien Boulnois, conducteur de train. Il vous fera voyager de pièce en pièce à la découverte de postes de conduite de locomotives et d’anciens objets utilisés par la SNCF, en y mêlant ses propres souvenirs de voyage.

« Grâce au musée des Chemins de Fer de Magenta, je vous inviterai à découvrir les secrets du monde ferroviaire. » Julien Boulnois, murmureur de secrets et guide

Visite guidée et exposition

Sans réservation.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 12:00:00. .

18 Rue des Martyrs de la Résistance Musée des Chemins de Fer de Magenta

Magenta 51530 Marne Grand Est



Want to find out more about the world of railways? Come aboard the Musée des Chemins de Fer de Magenta, thanks to train driver Julien Boulnois. He’ll take you on a journey from room to room, discovering locomotive driver?s cabs and old objects used by the SNCF, and sharing his own travel memories with you.

« Thanks to the Musée des Chemins de Fer de Magenta, I invite you to discover the secrets of the railway world. » Julien Boulnois, whisperer of secrets and guide

Guided tour and exhibition

Without reservation

¿Quiere saber más sobre el mundo del ferrocarril? Suba a bordo del Musée des Chemins de Fer de Magenta de la mano del maquinista Julien Boulnois. Le llevará de sala en sala para descubrir cabinas de conducción de locomotoras y objetos antiguos utilizados por la SNCF, al tiempo que añade sus propios recuerdos de viaje.

« Gracias al Musée des Chemins de Fer de Magenta, les invito a descubrir los secretos del mundo ferroviario Julien Boulnois, susurrador de secretos y guía

Visita guiada y exposición

Sin reserva

Möchten Sie mehr über die Welt der Eisenbahn erfahren? Kommen Sie an Bord des Eisenbahnmuseums von Magenta, dank des Zugführers Julien Boulnois. Er nimmt Sie mit auf eine Reise von Raum zu Raum, auf der Sie Lokomotivführerstand und alte Gegenstände, die von der SNCF verwendet wurden, entdecken und dabei seine eigenen Reiseerinnerungen einfließen lassen.

« Dank des Eisenbahnmuseums in Magenta werde ich Sie einladen, die Geheimnisse der Eisenbahnwelt zu entdecken. » Julien Boulnois, Geheimnisflüsterer und Fremdenführer

Geführte Besichtigung und Ausstellung

Ohne Reservierung

Mise à jour le 2023-08-21 par Office de tourisme Epernay en Champagne