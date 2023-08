Journées Européennes du Patrimoine : A la découverte du monde incroyable des trains 18 Rue des Martyrs de la Résistance Magenta, 16 septembre 2023, Magenta.

Magenta,Marne

Monsieur Boscolo, président de l‘ACMF et les membres de l’association sont des passionnés de modèles réduits SNCF. Ils partageront avec vous toutes leurs connaissances du monde ferroviaire et de son évolution à travers l’histoire et les siècles. Alors, n’attendez plus et embarquez à bord des trains qui ont marqué l’histoire de Magenta ! Vous aurez la chance de découvrir le monde ferroviaire à taille réduite grâce à des miniatures de trains emblématiques et un circuit électrifié.

« Étant de véritables passionnés du monde ferroviaire, nous vous attendons pour vous faire découvrir notre univers et l’histoire des trains. » Association Champenoise Modélisme Ferroviaire (ACMF) de Magenta

Visite guidée

Sans réservation

Visite au 2ème étage.

2023-09-16 fin : 2023-09-17 12:00:00. .

18 Rue des Martyrs de la Résistance Musée des Chemins de Fer de Magenta

Magenta 51530 Marne Grand Est



Mr. Boscolo, president of the ACMF, and the members of the association are passionate about SNCF model railways. They will share with you all their knowledge of the railway world and its evolution through history and the centuries. So don?t wait any longer, and climb aboard the trains that have marked Magenta?s history! You’ll have the chance to discover the railway world in miniature, thanks to emblematic train miniatures and an electrified track.

« As true railway enthusiasts, we look forward to welcoming you to discover our world and the history of trains. » Association Champenoise Modélisme Ferroviaire (ACMF) of Magenta

Guided tour

Without reservation

Visit on 2nd floor

El Sr. Boscolo, Presidente de la ACMF, y los miembros de la asociación son unos apasionados de las maquetas de trenes SNCF. Compartirán con usted todos sus conocimientos sobre el mundo ferroviario y su evolución a través de la historia y los siglos. Así que no espere más y suba a bordo de los trenes que han dejado su huella en la historia de Magenta Tendrá la oportunidad de descubrir el mundo del ferrocarril en miniatura, gracias a trenes emblemáticos en miniatura y a un circuito electrificado.

« Como verdaderos apasionados del ferrocarril, estamos deseando darle la bienvenida para que descubra nuestro mundo y la historia de los trenes Association Champenoise Modélisme Ferroviaire (ACMF) de Magenta

Visita guiada

Sin reserva previa

Visita de la 2ª planta

Herr Boscolo, der Vorsitzende des ACMF, und die Mitglieder des Vereins sind leidenschaftliche Sammler von SNCF-Modellen. Sie werden ihr Wissen über die Welt der Eisenbahn und ihre Entwicklung im Laufe der Geschichte und der Jahrhunderte mit Ihnen teilen. Warten Sie also nicht länger und begeben Sie sich an Bord der Züge, die die Geschichte von Magenta geprägt haben! Sie haben die Möglichkeit, die Welt der Eisenbahn im Kleinformat zu entdecken, indem Sie Miniaturmodelle von symbolträchtigen Zügen und eine elektrifizierte Strecke besichtigen.

« Da wir echte Liebhaber der Eisenbahnwelt sind, erwarten wir Sie, um Ihnen unsere Welt und die Geschichte der Züge näherzubringen. » Association Champenoise Modélisme Ferroviaire (ACMF) aus Magenta

Geführte Besichtigung

Ohne Reservierung

Besichtigung im 2

Mise à jour le 2023-08-21 par Office de tourisme Epernay en Champagne