fin : 2023-12-24 . La résidence Aquila organise un repas pour le réveillon de Noël ! Venez vous régaler dans une ambiance conviviale et réchauffer vos cœur autour d’un bon repas. 25€ par personne, boissons non comprise.

Réservation au 03 23 07 54 30

Résidence Aquila, 18 rue des faucons, 02100 Saint-Quentin. 25 .

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

