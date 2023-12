Cet évènement est passé Thé dansant à la résidence Aquila – Saint-Quentin 18 rue des faucons Saint-Quentin Catégories d’Évènement: Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 14:00:00

fin : 2023-12-16 . La résidence Aquila vous propose un thé dansant sur le thème de la gastronomie bretonne le samedi 16 décembre à 14h!

Animé par Romuald Pudepiece Entrée terre et mer

Galette bretonne

Crêpe suzette

Un bolet de cidre offert Tarif 20€

Sur réservation au 03 23 07 54 30 Résidence Aquila, 18 rue des Faucons, 02100 Saint-Quentin .

18 rue des faucons

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

