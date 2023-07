Gérard-André chante sa Corrèze et les poètes 18 Rue des Comborn Treignac, 24 juillet 2023, Treignac.

Treignac,Corrèze

L’association Horizons 19 vous propose d’assister au concert de Gérard-André, au programme Jean FERRAT, Louis ARAGON, salle de l’Horizac derrière l’église Notre Dame des Bans à 20h30. Sur réservation..

2023-07-24 fin : 2023-07-24 . EUR.

18 Rue des Comborn

Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Horizons 19 association invites you to attend the Gérard-André concert, featuring Jean FERRAT and Louis ARAGON, in the Salle de l’Horizac behind the Notre Dame des Bans church at 8:30pm. Reservations required.

La asociación Horizons 19 le invita a asistir al concierto de Gérard-André, con Jean FERRAT y Louis ARAGON, en la Salle de l’Horizac, detrás de la iglesia Notre Dame des Bans, a las 20.30 h. Reserva obligatoria.

Der Verein Horizons 19 schlägt Ihnen vor, dem Konzert von Gérard-André beizuwohnen. Auf dem Programm stehen Jean FERRAT, Louis ARAGON, Salle de l’Horizac hinter der Kirche Notre Dame des Bans um 20:30 Uhr. Mit Reservierung.

