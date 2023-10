Apéro-lecture : il était plusieurs fois 18 rue des Bateliers Sélestat, 15 décembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Lecture revisitée et contemporaine des contes qui ont bercé nos imaginaires communs. A partir de 9 ans.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 20:20:00. EUR.

18 rue des Bateliers

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



A revisited, contemporary reading of the tales that have lulled our shared imaginations. Ages 9 and up

Una lectura revisitada y contemporánea de los cuentos que han arrullado nuestra imaginación compartida. A partir de 9 años

Neuinterpretierte und zeitgenössische Lesung von Märchen, die unsere gemeinsame Vorstellungswelt geprägt haben. Ab 9 Jahren

