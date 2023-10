Soirée théâtre d’improvisation : le SAP’IMPRO 18 rue des Bateliers Sélestat, 4 décembre 2023, Sélestat.

Sélestat,Bas-Rhin

Entrez dans l’esprit de Noël de façon originale avec ce théâtre d’improvisation qui déclinera le sapin sous toutes ses formes ! Pour tout public à partir de 7 ans.

2023-12-04 fin : 2023-12-04 20:30:00. 0 EUR.

18 rue des Bateliers

Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est



Get into the Christmas spirit in an original way with this improvisational theater that will present the Christmas tree in all its forms! For all audiences from 7 years old

Entre en el espíritu navideño de forma original con este teatro de improvisación que presentará el árbol de Navidad en todas sus formas Para todos los públicos a partir de 7 años

Mit diesem Improvisationstheater, das den Tannenbaum in all seinen Formen darstellt, kommen Sie auf originelle Weise in Weihnachtsstimmung! Für alle Zuschauer ab 7 Jahren

