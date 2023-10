6ÈME ÉDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM POLITIQUE – CINÉCITÉ 18 Rue des 3 Couronnes Carcassonne, 11 janvier 2024, Carcassonne.

Carcassonne,Aude

Depuis sa création en 2018, le Festival International du Film Politique met en lumière le cinéma français et international qui a cette force de nous interpeler, aussi bien en tant que spectateurs qu’en tant que citoyens.

En 2023, le festival devient CitéCiné, le Festival International du Film Politique de Carcassonne.

Au travers des 144 films que nous avons présentés ces cinq dernières années, nous avons continuellement défendu l’idée que la politique ne résume pas aux arcanes du pouvoir, aux temps et aux enjeux électoraux.

En choisissant le nom de CitéCiné, nous renforçons notre vision du mot politique à travers une perception du mot liée à ses origines : la politique est ce qui concerne le citoyen. Par le regard qu’il dépose sur la vie de la cité, le cinéma politique est pour nous l’expression parfaite de cette idée.

En se dotant de ce nouveau nom, le festival exprime également son attachement à Carcassonne et son ancrage au sein de son exceptionnelle Cité Médiévale.

En ouvrant cette nouvelle page, le Festival International du Film Politique de Carcassonne ne cesse de clamer son amour pour le 7e art et de rappeler le rôle essentiel tenu par les cinéastes de fictions et de documentaires venu·es des quatre coins du globe pour se réunir à Carcassonne.

Pleinement et exclusivement dédié aux oeuvres et aux artistes, le festival CitéCiné continuera donc de célébrer toutes celles et ceux qui, au travers de leur art, contribuent à bousculer nos regards sur le monde.

Rendez-vous du 11 au 15 janvier 2024 pour la sixième édition du festival..

2024-01-11 fin : 2024-01-15

18 Rue des 3 Couronnes

Carcassonne 11000 Aude Occitanie



Since its inception in 2018, the International Political Film Festival has been spotlighting French and international cinema that has the power to challenge us, both as viewers and as citizens.

In 2023, the festival will become CitéCiné, the Carcassonne International Political Film Festival.

Through the 144 films we have presented over the last five years, we have continually defended the idea that politics is not just about power, time and electoral stakes.

In choosing the name CitéCiné, we are reinforcing our vision of the word politics through a perception of the word linked to its origins: politics is what concerns the citizen. Through the way it looks at the life of the city, political cinema is for us the perfect expression of this idea.

In adopting this new name, the festival also expresses its attachment to Carcassonne and its roots in the heart of its exceptional medieval city.

By opening this new page, the Carcassonne International Political Film Festival continues to proclaim its love for the 7th art, and to recall the essential role played by fiction and documentary filmmakers who have come from the four corners of the globe to gather in Carcassonne.

Fully and exclusively dedicated to works and artists, the CitéCiné festival will continue to celebrate all those who, through their art, contribute to shaking up our view of the world.

See you from January 11 to 15, 2024 for the sixth edition of the festival.

Desde su creación en 2018, el Festival Internacional de Cine Político pone de relieve el cine francés e internacional que tiene el poder de interpelarnos, como espectadores y como ciudadanos.

En 2023, el festival se convertirá en CitéCiné, el Festival Internacional de Cine Político de Carcasona.

A través de las 144 películas que hemos presentado en estos cinco años, no hemos dejado de defender la idea de que la política es algo más que los arcanos del poder, los tiempos y las apuestas electorales.

Al elegir el nombre de CitéCiné, reforzamos nuestra visión de la palabra política a través de una percepción de la palabra ligada a sus orígenes: la política es lo que concierne al ciudadano. Para nosotros, el cine político es la expresión perfecta de esta idea, a través de su mirada sobre la vida de la ciudad.

Al adoptar este nuevo nombre, el festival expresa también su apego a Carcasona y sus raíces en esta excepcional ciudad medieval.

Al abrir esta nueva página, el Festival Internacional de Cine Político de Carcasona proclama sin cesar su amor por el séptimo arte y recuerda el papel esencial desempeñado por los cineastas de ficción y documental llegados de los cuatro puntos cardinales para reunirse en Carcasona.

Dedicado plena y exclusivamente a las obras y a los artistas, el festival CitéCiné seguirá celebrando a todos aquellos que, a través de su arte, contribuyen a sacudir nuestra mirada sobre el mundo.

Nos vemos del 11 al 15 de enero de 2024 en la sexta edición del festival.

Seit seiner Gründung im Jahr 2018 beleuchtet das Festival International du Film Politique das französische und internationale Kino, das die Kraft hat, uns sowohl als Zuschauer als auch als Bürger herauszufordern.

Im Jahr 2023 wird das Festival zu CitéCiné, dem Festival International du Film Politique de Carcassonne.

Mit den 144 Filmen, die wir in den letzten fünf Jahren gezeigt haben, haben wir uns kontinuierlich für die Idee eingesetzt, dass Politik mehr ist als die Arkana der Macht, die Zeit und die Herausforderungen von Wahlen.

Mit der Wahl des Namens CitéCiné bekräftigen wir unsere Vision von Politik durch eine Wahrnehmung des Wortes, die mit seinen Ursprüngen verbunden ist: Politik ist das, was den Bürger betrifft. Politisches Kino ist für uns der perfekte Ausdruck dieses Gedankens, da es einen Blick auf das Leben der Stadt wirft.

Mit dem neuen Namen bringt das Festival auch seine Verbundenheit mit Carcassonne und seine Verankerung in der außergewöhnlichen mittelalterlichen Stadt zum Ausdruck.

Mit dem Aufschlagen dieser neuen Seite bekräftigt das Festival International du Film Politique de Carcassonne seine Liebe zur siebten Kunst und erinnert an die wichtige Rolle der Spiel- und Dokumentarfilmer, die aus der ganzen Welt nach Carcassonne gekommen sind, um sich hier zu treffen.

Das Festival CitéCiné ist ausschließlich den Werken und Künstlern gewidmet und wird auch weiterhin all jene feiern, die mit ihrer Kunst dazu beitragen, unseren Blick auf die Welt zu verändern.

Wir sehen uns vom 11. bis 15. Januar 2024 zur sechsten Ausgabe des Festivals.

