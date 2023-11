Atelier « osez l’écriture ! » 18 rue de Vaucelles Pont-l’Évêque, 2 décembre 2023, Pont-l'Évêque.

Pont-l’Évêque,Calvados

L’écriture est avant tout un acte physique. La main est vectrice de vos ressentis uniques et personnels qui deviennent ceux de vos personnages.

Notre atelier commence par une séance de sophrologie pour prendre conscience de notre corps et de nos sensations. (45 minutes). Après une courte pause durant laquelle nous vous offrons café, thé, jus de pomme et gâteaux maison, vous prendrez place autour de la grande table pour la session d’écriture (1h30).

La participation à cet atelier ne nécessite aucune expérience préalable de l’une ou l’autre des activités proposées.

Nous vous fournissons un cahier et un stylo.

Intervenantes : Céline Forget , sophrologue, et Hortense de Chabaneix, écrivain.

Attention ! Nombre de place limité..

2023-12-02 09:30:00 fin : 2023-12-02 12:15:00. .

18 rue de Vaucelles La Belle Aventure

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



Writing is above all a physical act. Your hand conveys your unique and personal feelings, which become those of your characters.

Our workshop begins with a session of sophrology to become aware of our body and our sensations. (45 minutes). After a short break during which we offer you coffee, tea, apple juice and homemade cakes, you will take your place around the large table for the writing session (1h30).

Participation in this workshop requires no previous experience of any of the activities on offer.

We provide a notebook and pen.

Speakers : Céline Forget , sophrologist, and Hortense de Chabaneix, writer.

Please note! Places are limited.

Escribir es ante todo un acto físico. Tu mano transmite tus sentimientos únicos y personales, que se convierten en los de tus personajes.

Nuestro taller comienza con una sesión de sofrología para tomar conciencia de nuestro cuerpo y nuestras sensaciones. (45 minutos). Tras una breve pausa en la que te ofreceremos café, té, zumo de manzana y pasteles caseros, tomarás tu sitio alrededor de la gran mesa para la sesión de escritura (1h30).

Para participar en este taller no es necesario tener experiencia previa en ninguna de las actividades propuestas.

Le proporcionaremos un cuaderno y un bolígrafo.

Ponentes: Céline Forget , sofróloga, y Hortense de Chabaneix, escritora.

¡Atención! Plazas limitadas.

Schreiben ist in erster Linie ein körperlicher Akt. Die Hand ist der Träger Ihrer einzigartigen und persönlichen Gefühle, die zu den Gefühlen Ihrer Figuren werden.

Unser Workshop beginnt mit einer Sophrologie-Sitzung, in der wir uns unseres Körpers und unserer Empfindungen bewusst werden. (45 Minuten). Nach einer kurzen Pause, in der wir Ihnen Kaffee, Tee, Apfelsaft und selbstgebackenen Kuchen anbieten, nehmen Sie am großen Tisch Platz, um die Schreibsession zu beginnen (1,5 Stunden).

Die Teilnahme an diesem Workshop erfordert keine Vorkenntnisse in einer der angebotenen Aktivitäten.

Wir stellen Ihnen ein Notizbuch und einen Stift zur Verfügung.

Referentinnen: Céline Forget, Sophrologin, und Hortense de Chabaneix, Schriftstellerin.

Achtung! Begrenzte Anzahl an Plätzen.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Terre d’Auge Tourisme