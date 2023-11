Stage « Osez la création ! » 18 rue de Vaucelles Pont-l’Évêque, 8 novembre 2023, Pont-l'Évêque.

Pont-l’Évêque,Calvados

Le yoga harmonise le corps et l’esprit, le dessin stimule le cerveau à reproduire une image et ouvrir un chemin, l’écriture mobilise nos sens pour nous exprimer de manière unique et personnelle.

Ensemble, nous allons vivre une expérience sous les signes de la bienveillance, du partage et de la joie sans jugement ni enjeu. L’objectif étant de vous permettre de vous reconnecter à vous-même, de percevoir la réalité du monde par le prisme de nos sens et aboutir à la création.

Le groupe est une richesse, un appui, un cadre et nous tenons au format de 6 personnes maximum pour faciliter l’attention particulière que nous portons à chacun, les liens et les échanges.

La participation à ce stage ne nécessite aucune expérience préalable de l’une ou l’autre des activités proposées.

Les tarifs s’entendent tout compris hors transport. Nous vous fournissons un cahier et un stylo, les tapis de yoga sont à disposition ainsi que le matériel de dessin.

Dans notre volonté de bien-être pour tous, nous nous approvisionnons auprès de producteurs locaux et respectueux de l’environnement. Les repas sont adaptés au régime végétarien..

Jeudi 2023-11-08 fin : 2023-11-10 . .

18 rue de Vaucelles La Belle Aventure Normandie

Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie



Yoga harmonizes body and mind, drawing stimulates the brain to reproduce an image and open a path, writing mobilizes our senses to express ourselves in a unique and personal way.

Together, we’re going to live an experience of caring, sharing and joy, without judgment or stakes. The aim is to enable you to reconnect with yourself, to perceive the reality of the world through the prism of our senses, and to create.

The group is a rich resource, a support, a framework, and we keep the format to a maximum of 6 people to facilitate the particular attention we pay to each person, the links and exchanges.

Participation in this workshop requires no previous experience of any of the activities on offer.

Prices are all-inclusive, excluding transport. We provide a notebook and pen, yoga mats and drawing materials.

As part of our commitment to the well-being of all, we buy from local, environmentally-friendly producers. Meals are adapted to vegetarian diets.

El yoga armoniza cuerpo y mente, el dibujo estimula el cerebro para reproducir una imagen y abrir un camino, y la escritura moviliza nuestros sentidos para expresarnos de forma única y personal.

Juntos, vamos a disfrutar de una experiencia basada en la amabilidad, el compartir y la alegría, sin juicios ni apuestas. El objetivo es permitirte reconectar contigo mismo, percibir la realidad del mundo a través del prisma de nuestros sentidos y acabar creando algo nuevo.

El grupo es un recurso rico, un apoyo, un marco, y nos mantenemos en un máximo de 6 personas para facilitar la atención especial que prestamos a cada persona, los vínculos y los intercambios.

No es necesario tener experiencia previa en ninguna de las actividades propuestas para participar en este curso.

Los precios son todo incluido, excluido el transporte. Se te proporcionará un cuaderno y un bolígrafo, esterillas de yoga y material de dibujo.

Como parte de nuestro compromiso con el bienestar de todos, nos abastecemos de productores locales respetuosos con el medio ambiente. Las comidas se adaptan a una dieta vegetariana.

Yoga bringt Körper und Geist in Einklang, Zeichnen regt das Gehirn an, ein Bild zu reproduzieren und einen Weg zu öffnen, Schreiben mobilisiert unsere Sinne, um uns auf einzigartige und persönliche Weise auszudrücken.

Gemeinsam werden wir eine Erfahrung im Zeichen des Wohlwollens, des Teilens und der Freude machen, ohne zu urteilen oder auf dem Spiel zu stehen. Das Ziel ist es, Sie wieder mit sich selbst zu verbinden, die Realität der Welt durch unsere Sinne wahrzunehmen und zu kreativen Ergebnissen zu gelangen.

Die Gruppe ist ein Reichtum, eine Stütze, ein Rahmen und wir halten uns an das Format von maximal 6 Personen, um die besondere Aufmerksamkeit, die wir jedem Einzelnen widmen, die Verbindungen und den Austausch zu erleichtern.

Die Teilnahme an diesem Kurs setzt keine Vorkenntnisse in einer der angebotenen Aktivitäten voraus.

Die Preise verstehen sich inklusive aller Kosten ohne Transport. Wir stellen Ihnen ein Notizbuch und einen Stift zur Verfügung, Yogamatten sind vorhanden, ebenso wie Zeichenmaterial.

Um das Wohlbefinden aller zu gewährleisten, beziehen wir unsere Lebensmittel von lokalen und umweltfreundlichen Produzenten. Die Mahlzeiten sind auf vegetarische Ernährung abgestimmt.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche