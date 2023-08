BROCANTE D’AUTOMNE 18 rue de Saint Mihiel Vigneulles-lès-Hattonchâtel, 8 octobre 2023, Vigneulles-lès-Hattonchâtel.

Vigneulles-lès-Hattonchâtel,Meuse

Brocante et vide grenier, et vide dressing d’automne.. Tout public

Dimanche 2023-10-08 08:00:00 fin : 2023-10-08 18:00:00. 0 EUR.

18 rue de Saint Mihiel Salle St Rémy et autour de l’Eglise

Vigneulles-lès-Hattonchâtel 55210 Meuse Grand Est



Flea market and garage sale, and fall dressing sale.

Mercadillo y venta de garaje en otoño.

Trödelmarkt und Flohmarkt und herbstlicher Kleiderschrankverkauf.

Mise à jour le 2023-08-18 par OT COEUR DE LORRAINE