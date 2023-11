Conférence/Rencontre/Showcase – #Gueules noires 18 Rue de Pont-Ar-Laer Moëlan-sur-Mer Catégories d’Évènement: Finistère

Moëlan-sur-Mer Conférence/Rencontre/Showcase – #Gueules noires 18 Rue de Pont-Ar-Laer Moëlan-sur-Mer, 15 décembre 2023, Moëlan-sur-Mer. Moëlan-sur-Mer,Finistère .

2023-12-15 fin : 2023-12-15 20:00:00. .

18 Rue de Pont-Ar-Laer Médiathèque

Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-11-21 par OT QUIMPERLE LES RIAS Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Moëlan-sur-Mer Autres Lieu 18 Rue de Pont-Ar-Laer Adresse 18 Rue de Pont-Ar-Laer Médiathèque Ville Moëlan-sur-Mer Departement Finistère Lieu Ville 18 Rue de Pont-Ar-Laer Moëlan-sur-Mer latitude longitude 47.8115987;-3.6284293

18 Rue de Pont-Ar-Laer Moëlan-sur-Mer Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moelan-sur-mer/