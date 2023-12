Open Lab de noël – Fablab l’Etabli 18 Rue de Moscou Soustons, 16 décembre 2023, Soustons.

Soustons Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 10:00:00

fin : 2023-12-16 12:00:00

Venez à notre Open Lab de fin d’année. Ce sera l’occasion de :

> (re)découvrir notre atelier

> profiter de notre boutique éphémère de Noël avec des cadeaux pour toutes les bourses, 100% Made In Soustons

> contribuer à notre fresque-sondage en exprimant votre vision de L’Etabli..

Votre participation est importante pour nous ! En effet, nous faisons le pari depuis plus de 5 ans d’une démarche de proximité, pour permettre à chacun.e de devenir acteur.rice de son rapport au numérique et à la technologie.. le tout dans une démarche favorisant les liens sociaux et l’émancipation de chacun.e.

C’est dans ce sens que l’association engage aujourd’hui une démarche pour (re)poser sa raison d’être et ainsi préparer l’avenir en écrivant son projet associatif pour 3 à 5 ans. D’où cette fresque collaborative !

On a besoin de vous tous !

Café, thé & viennoiseries offertes.

Sans inscription !

EUR.

18 Rue de Moscou Pôle associatif Résano-Lapègue

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-08 par OTI LAS