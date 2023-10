Chanson & Gourmandise – Semaine Bleue 18 Rue de Moscou Soustons, 9 octobre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

La Maison des Citoyens La Passerelle participe à la Semaine Bleue avec une Animation Chansons & Gourmandise le Lundi 9 Octobre de 15h00 à 17h00 à la salle A Noste.

Venez passer un moment convivial en chansons : représentation des Ateliers Chant et Guitare d’accompagnement, jeux musicaux et goûter !.

2023-10-09 fin : 2023-10-09 17:00:00. .

18 Rue de Moscou Salle A Noste

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Maison des Citoyens La Passerelle is taking part in Semaine Bleue with a Chansons & Gourmandise event on Monday October 9 from 3:00 to 5:00 pm at the Salle A Noste.

Come and spend a convivial moment in song, with performances by the Ateliers Chant and Guitare d’accompagnement, musical games and a snack!

La Maison des Citoyens La Passerelle participa en la Semaine Bleue con un evento « Chansons & Gourmandise » el lunes 9 de octubre de 15:00 a 17:00 en la Salle A Noste.

Venga a disfrutar de un momento de convivencia en torno a la canción, con actuaciones de los Talleres de Canto y Guitarra de Acompañamiento, juegos musicales y una merienda

Das Bürgerhaus La Passerelle beteiligt sich an der Blauen Woche mit einer Veranstaltung Chansons & Gourmandise am Montag, den 9. Oktober von 15.00 bis 17.00 Uhr im Saal A Noste.

Verbringen Sie einen geselligen Moment mit Liedern: Darbietungen der Workshops Gesang und Begleitgitarre, musikalische Spiele und ein Imbiss!

Mise à jour le 2023-09-28 par OTI LAS