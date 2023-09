Soirée Année 80 et Anguillade 18 Rue de Moscou Soustons, 7 octobre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Soirée Année 80 et Anguillade organisée par la SCS FC. Sur réservation uniquement (avant le 17 Octobre).

Menu 24€ – garbure, anguilles, entrecôte – frites, dessert et café.

Menu enfants 7€ – lomo, frites, glace et boisson.

Une boisson offerte à toute personne déguisée..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

18 Rue de Moscou Salle A Noste

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Year 80 and Anguillade evening organized by SCS FC. By reservation only (before October 17).

Menu 24? – garbure, eels, entrecôte – French fries, dessert and coffee.

Children’s menu 7? – lomo, French fries, ice cream and drink.

One free drink for everyone in costume.

Velada ochentera y anguillada organizada por el SCS FC. Sólo con reserva previa (antes del 17 de octubre).

Menú 24? – garbure, anguilas, filete de costilla – patatas fritas, postre y café.

Menú infantil 7? – lomo, patatas fritas, helado y bebida.

Una bebida gratis para todos los disfrazados.

80er-Jahre- und Anguillade-Abend, organisiert vom SCS FC. Nur mit Reservierung (vor dem 17. Oktober).

Menü 24? – garbure, Aal, Entrecôte – Pommes frites, Dessert und Kaffee.

Menü für Kinder 7? – lomo, Pommes frites, Eis und Getränk.

Alle verkleideten Personen erhalten ein Getränk gratis.

Mise à jour le 2023-09-18 par OTI LAS