Atelier d’écriture 18 rue de Moscou (1er étage/Salle n°6) Soustons, samedi 20 janvier 2024.

Soustons Landes

Début : 2024-01-20 15:00:00

fin : 2024-01-20 16:00:00

L’association l’Art et Création de Soustons est heureuse de proposer un nouvel atelier à tous les enfants à partir de 8 ans !!!

Un atelier d’écriture créative pour libérer l’imagination, s’amuser avec les mots et lâcher prise encadré par Lisa.

Lisa est une passionnée de lecture, elle aime inventer des histoires et jouer avec les mots.

Ancienne animatrice nature et chargée de médiathèque, elle adore partager ce qui la passionne et stimuler la créativité.

L’atelier d’écriture enfants est avant tout ludique et joyeux. on objectif est d’amener les enfants à considérer la langue française comme un terrain de jeu, d’y voir la possibilité de s’exprimer et de créer.

Dans un cadre bienveillant, elle donne des consignes simples et tout le monde avance petit à petit dans l’écriture.

L’idée est d’écrire une histoire, un poème, un texte libre en y allant petit à petit et surtout en s’amusant.

Sur réservation auprès de Lisa au 06 50 34 28 65 ou à lartetcreation2@gmail.com

18 rue de Moscou (1er étage/Salle n°6) Pôle Résano Lapègue

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



