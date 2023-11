l’ARTisoàde 18, rue de Montbrun Soustons, 25 novembre 2023, Soustons.

Soustons,Landes

Venez à la rencontre des Artistes et Artisans d’Arts qui seront présents tout le week-end à l’occasion de ce Salon automnale qui apporte chaleur, couleurs et convivialité..

2023-11-25 fin : 2023-11-26 18:00:00. EUR.

18, rue de Montbrun Salle A Noste

Soustons 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine



Come and meet the artists and craftsmen who will be on hand all weekend for this autumn show, which brings warmth, color and conviviality.

Venga a conocer a los artistas y artesanos que estarán presentes durante todo el fin de semana en esta feria de otoño, que aporta calor, color y convivencia.

Treffen Sie die Künstler und Kunsthandwerker, die das ganze Wochenende über auf dieser herbstlichen Messe anwesend sind, die Wärme, Farben und Geselligkeit mit sich bringt.

Mise à jour le 2023-11-10 par OTI LAS