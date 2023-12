Micro-Folie : Club de Lecture 18 Rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye Catégories d’Évènement: Bénévent-l'Abbaye

Creuse Micro-Folie : Club de Lecture 18 Rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye, 13 janvier 2024, Bénévent-l'Abbaye. Bénévent-l’Abbaye Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 10:00:00

fin : 2024-01-13 Chaque mois, vous explorez un artiste célèbre ou un mouvement artistique à travers la lecture de livres captivants spécialement choisis pour les jeunes esprits curieux. Des projections d’œuvres en rapport avec la thématique abordée seront diffusées sur un écran.

Après la lecture, les enfants auront l’occasion de s’exprimer artistiquement en participant à des mini-ateliers créatifs inspirés par des oeuvres d’art étudiées.

Samedi 13 Janvier à 10h 00 : « L’Incroyable destin de Van Gogh » suivi d’un atelier pixellisation « La Nuit Etoilée ». Enfants de 6/7 à 12 ans,

Chaque 2nd samedi du mois à 10h 00,

Réservation conseillée..

18 Rue de l’Oiseau Scénovision – Salle 1

Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-26

18 Rue de l'Oiseau Bénévent-l'Abbaye Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/benevent-l'abbaye/