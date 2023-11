Micro-Folie : Les Petits Secrets des Grands Tableaux 18 Rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye, 17 novembre 2023, Bénévent-l'Abbaye.

Bénévent-l’Abbaye,Creuse

Grâce aux techniques de l’animation numérique, chaque épisode passe à la loupe un tableau de maître, déambulant littéralement à l’intérieur de l’œuvre, à la recherche de perspectives inédites :

– Vendredi 17 Novembre : L’atelier du Peintre de Gustave Courbet,

– Vendredi 08 Décembre : Les Noces de Cana de Paul Véronèse,

A partir de 13 ans,

Réservation conseillée..

18 Rue de l’Oiseau Scénovision – Salle 1

Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Using digital animation techniques, each episode takes a close look at a master painting, literally wandering inside the work in search of new perspectives:

– Friday November 17: Gustave Courbet’s L’atelier du Peintre,

– Friday December 08: The Marriage at Cana by Paul Veronese,

Ages 13 and up,

Reservations recommended.

Utilizando técnicas de animación digital, cada episodio examina de cerca una pintura maestra, vagando literalmente por el interior de la obra en busca de nuevas perspectivas:

– Viernes 17 de noviembre: El taller del pintor, de Gustave Courbet,

– Viernes 8 de diciembre: Las bodas de Caná, de Paul Veronese,

A partir de 13 años,

Se recomienda reservar.

Mithilfe digitaler Animationstechniken nimmt jede Episode ein Meisterwerk unter die Lupe und wandert buchstäblich durch das Innere des Gemäldes, auf der Suche nach neuen Perspektiven:

– Freitag, 17. November: Das Atelier des Malers von Gustave Courbet,

– Freitag, 08. Dezember: Die Hochzeit zu Kana von Paul Veronese,

Ab 13 Jahren,

Reservierung empfohlen.

