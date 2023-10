Micro-Folie : Club de Lecture 18 Rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye, 4 novembre 2023, Bénévent-l'Abbaye.

Bénévent-l’Abbaye,Creuse

Chaque mois, vous explorez un livre captivant en lien avec l’art, qu’il s’agisse d’un roman mettant en scène des artistes légendaires ou d’une fiction vous transportant dans des mondes empreints de créativité. Vous vous réunirez pour discuter de ces ouvrages, partager vos impressions, vos analyses et vos émotions? C’est l’occasion idéale de vivre une expérience littéraire enrichissante en compagnie de personnes partageant les mêmes centres d’intérêt.

Adultes et adolescent + de 12 ans,

Chaque 1er samedi du mois à 10h 00,

Réservation conseillée..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

18 Rue de l’Oiseau Scénovision – Salle 1

Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Each month, you’ll explore a captivating art-related book, whether it’s a novel featuring legendary artists or fiction transporting you to worlds imbued with creativity. You’ll get together to discuss these works, sharing your impressions, analyses and emotions? It’s the perfect opportunity to enjoy an enriching literary experience in the company of like-minded people.

Adults and teenagers over 12,

Every 1st Saturday of the month at 10:00 a.m,

Reservations recommended.

Cada mes, explorarás un libro cautivador relacionado con el arte, ya sea una novela protagonizada por artistas legendarios o una ficción que te transporte a mundos de creatividad. Se reunirán para comentar estas obras, compartir sus impresiones, análisis y emociones.. Es la oportunidad perfecta para disfrutar de una experiencia literaria enriquecedora en compañía de personas con ideas afines.

Adultos y adolescentes mayores de 12 años,

El primer sábado de cada mes a las 10.00 h,

Se recomienda reservar.

Jeden Monat erkunden Sie ein spannendes Buch mit Kunstbezug, sei es ein Roman über legendäre Künstler oder eine Fiktion, die Sie in kreative Welten entführt. Sie werden zusammenkommen, um über diese Werke zu diskutieren und Ihre Eindrücke, Analysen und Emotionen auszutauschen? Dies ist die perfekte Gelegenheit, um mit Gleichgesinnten eine bereichernde literarische Erfahrung zu machen.

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren,

Jeden ersten Samstag im Monat um 10:00 Uhr,

Reservierung empfohlen.

