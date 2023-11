Micro-Folie : Présentation Club de Lecture 18 Rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye, 4 novembre 2023, Bénévent-l'Abbaye.

Bénévent-l’Abbaye,Creuse

Un club de lecture spécial art de la Micro-Folie va être organisé à la Micro-Folie pour petits, moyens et grands. Les personnes intéressées sont invitées à une présentation du club.

Réservation conseillée..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 11:00:00. EUR.

18 Rue de l’Oiseau Scénovision – Salle 1

Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine



A special Micro-Folie art book club will be organized at the Micro-Folie for young, medium and old. Interested parties are invited to a presentation of the club.

Reservations recommended.

En la Micro-Folie se organizará un club especial de libros de arte para jóvenes, medianos y mayores. Se invita a los interesados a una presentación del club.

Se recomienda reservar.

Ein Leseclub speziell für die Kunst der Micro-Folie wird in der Micro-Folie für kleine, mittlere und große Leser organisiert werden. Interessierte Personen sind zu einer Vorstellung des Clubs eingeladen.

Eine Reservierung wird empfohlen.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse