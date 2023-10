Micro-Folie : Atelier Jeux en Famille 18 Rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye, 4 novembre 2023, Bénévent-l'Abbaye.

Bénévent-l’Abbaye,Creuse

Venez jouer à la Micro-Folie : puzzle, jeux en ligne, mémo, dobble, cluedo… spécial arts.

Réservation conseillée..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 12:00:00. EUR.

18 Rue de l’Oiseau Scénovision – Salle 1

Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Come and play at the Micro-Folie: puzzles, online games, memo, dobble, cluedo… special art.

Reservations recommended.

Ven a jugar a la Micro-Folie: puzzles, juegos en línea, memo, dobble, cluedo… artes especiales.

Se recomienda reservar.

Kommen Sie und spielen Sie in der Micro-Folie: Puzzle, Online-Spiele, Memo, Dobble, Cluedo… speziell für die Künste.

Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-10-25 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse