Micro-Folie : Web-Doc « Sur les Pas de Léonard » : L’Anatomiste, Le Français 18 Rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye, 3 novembre 2023, Bénévent-l'Abbaye.

Bénévent-l’Abbaye,Creuse

Diffusion des 2 derniers épisodes 12 et 13 du web documentaire d’Intelligence des Patrimoines avec Pascal BRIOIST sur les pas de Léonard de Vinci.

Réservation conseillée..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 12:00:00. EUR.

18 Rue de l’Oiseau Scénovision – Salle 1

Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Broadcast of the last 2 episodes 12 and 13 of the Intelligence des Patrimoines web documentary with Pascal BRIOIST in the footsteps of Leonardo da Vinci.

Reservations recommended.

Emisión de los 2 últimos episodios 12 y 13 del documental web Intelligence des Patrimoines con Pascal BRIOIST sobre las huellas de Leonardo da Vinci.

Se recomienda reservar.

Ausstrahlung der letzten beiden Episoden 12 und 13 des Web-Dokumentarfilms von Intelligence des Patrimoines mit Pascal BRIOIST auf den Spuren von Leonardo da Vinci.

Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-10-24 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse