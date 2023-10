Micro-Folie : Visite Libre Collection Nationale #1 18 Rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye, 30 octobre 2023, Bénévent-l'Abbaye.

Bénévent-l’Abbaye,Creuse

Peintures, sculptures, musiques, mobiliers, découvrez une première sélection d’ œuvres magistrales telles que La Joconde, Les noces de Cana, La Vénus de Milo…

Réservation conseillée..

2023-10-30 fin : 2023-10-30 15:00:00. EUR.

18 Rue de l’Oiseau Scénovision – Salle 1

Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Paintings, sculptures, music, furniture: discover a first selection of masterpieces such as The Mona Lisa, The Marriage at Cana, The Venus de Milo…

Reservations recommended.

Pinturas, esculturas, música, muebles: descubra una primera selección de obras maestras como La Gioconda, Las Bodas de Caná, La Venus de Milo…

Se recomienda reservar.

Gemälde, Skulpturen, Musik, Möbel: Entdecken Sie eine erste Auswahl meisterhafter Werke wie die Mona Lisa, Die Hochzeit von Kana, Die Venus von Milo…

Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse