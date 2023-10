Cet évènement est passé Micro-Folie : Une Heure Une Oeuvre : La Joconde 18 Rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye Catégories d’Évènement: Bénévent-l'Abbaye

Creuse Micro-Folie : Une Heure Une Oeuvre : La Joconde 18 Rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye, 25 octobre 2023, Bénévent-l'Abbaye. Bénévent-l’Abbaye,Creuse Présentation commentée du plus grand chef d’œuvre de l’histoire.

Animations : Quizz sur le thème de la Joconde, Coloriages, Portrait chinois.

Réservation conseillée..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 12:00:00. EUR.

18 Rue de l’Oiseau Scénovision – Salle 1

Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Guided presentation of history’s greatest masterpiece.

Activities: Mona Lisa quiz, coloring, Chinese portrait.

Reservations recommended. Visita guiada a la mayor obra maestra de la historia.

Actividades: concurso de la Mona Lisa, colorear, retrato chino.

Se recomienda reservar. Kommentierte Präsentation des größten Meisterwerks der Geschichte.

Animationen: Quiz über die Mona Lisa, Ausmalbilder, Chinesisches Porträt.

Reservierung empfohlen. Mise à jour le 2023-10-24 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse Détails Catégories d’Évènement: Bénévent-l'Abbaye, Creuse Autres Lieu 18 Rue de l'Oiseau Adresse 18 Rue de l'Oiseau Scénovision - Salle 1 Ville Bénévent-l'Abbaye Departement Creuse Lieu Ville 18 Rue de l'Oiseau Bénévent-l'Abbaye latitude longitude 46.11943;1.62763

18 Rue de l'Oiseau Bénévent-l'Abbaye Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/benevent-l'abbaye/