Micro-Folie : A Musée Vous, A Musée Moi : La Joconde 18 Rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye, 24 octobre 2023, Bénévent-l'Abbaye.

Bénévent-l’Abbaye,Creuse

Diffusion d’une série au format court, produite par Arte et Cocorico, qui donne vie au tableau et permet de découvrir avec humour une œuvre.

Animation : dialogue avec La Joconde.

Réservation conseillée..

18 Rue de l’Oiseau Scénovision – Salle 1

Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Broadcast of a short-format series produced by Arte and Cocorico, which brings the painting to life and provides a humorous way of discovering a work of art.

Animation: dialogue with the Mona Lisa.

Reservations recommended.

Emisión de una serie corta producida por Arte y Cocorico, que da vida al cuadro y propone una forma humorística de descubrir una obra de arte.

Animación: diálogo con la Mona Lisa.

Se recomienda reservar.

Ausstrahlung einer von Arte und Cocorico produzierten Serie im Kurzformat, die das Gemälde zum Leben erweckt und es ermöglicht, ein Kunstwerk auf humorvolle Weise zu entdecken.

Animation: Dialog mit der Mona Lisa.

Reservierung empfohlen.

