Exposition au Scénovision de Bénévent l’Abbaye « Chronique d’une Abbaye 1082 – 1880 » 18 rue de l’Oiseau Bénévent-l’Abbaye, 20 juin 2023, Bénévent-l'Abbaye.

Bénévent-l’Abbaye,Creuse

Remarquable livre de pierres, l’abbatiale de Bénévent a eu la chance d’être élevée par des moines maçons, compagnons tailleurs de pierre…. Aujourd’hui comme hier, cet édifice est le conservatoire de cette tradition. Venez découvrir tous ses secrets. A travers un parcours découverte au coeur du Scénovision, les visiteurs découvriront l’histoire de l’Abbaye et découvriront le travail et les trésors des maîtres compagnons bâtisseur de l’abbatiale..

2023-06-20 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

18 rue de l’Oiseau

Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Remarkable book of stones, the abbey of Benevento had the chance to be raised by mason monks, companions stonemasons …. Today, as in the past, this building is the conservatory of this tradition. Come and discover all its secrets. Through a discovery tour in the heart of the Scénovision, visitors will learn about the history of the Abbey and discover the work and treasures of the master masons who built the abbey.

La iglesia abacial de Benevento fue construida por monjes albañiles, compañeros canteros…. Hoy, como en el pasado, este edificio es el conservatorio de esta tradición. Venga a descubrir todos sus secretos. A través de un recorrido de descubrimiento en el corazón de la Escenografía, los visitantes conocerán la historia de la Abadía y descubrirán el trabajo y los tesoros de los maestros albañiles que construyeron la iglesia abacial.

Die Abteikirche von Benevent ist ein bemerkenswertes Buch aus Steinen. Sie hatte das Glück, von Mönchen errichtet zu werden, die Maurer und Steinmetzgesellen waren….. Heute wie damals ist dieses Bauwerk ein Konservatorium dieser Tradition. Entdecken Sie alle seine Geheimnisse. Auf einem Entdeckungsparcours im Herzen der Scenovision lernen die Besucher die Geschichte der Abtei kennen und entdecken die Arbeit und die Schätze der Meistergesellen, die die Abteikirche erbauten.

