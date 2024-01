[Atelier découverte] Flûtes traversières médiévales 18 Rue de l’Épée Dieppe, samedi 27 juillet 2024.

Dieppe Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-27 14:00:00

fin : 2024-07-27 17:00:00

La musique médiévale sur la flûte traversière est souvent jouée sur des instruments inspirés des flûtes indiennes. Dans la tradition musicale de l’Inde traditionnelle, l’apprentissage de la musique commence par un travail d’écoute, préalable à l’exercice de la voix. Le jeu instrumental est abordé ensuite. L’atelier propose divers exercices et une présentation et essai d’instruments.

Thèmes abordés : écoute, relaxation, souffle, posture, voix, résonance ainsi que découverte de modèles de flûtes traversières différentes au cours de l’histoire – modernes, baroques, Renaissance et médiévales (dont indiennes).

.

18 Rue de l’Épée Atelier Traverse

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-01 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie