[Conférence] Neuro-sciences au quotidien 18 Rue de l’Épée Dieppe, vendredi 16 février 2024.

Dieppe Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 18:00:00

fin : 2024-02-16

Les sciences du système nerveux révèlent chaque jour des connaissances sur nos trois cerveaux, nos neurones par milliards en réseaux complexes au service de notre bien-être, de nos capacités cognitives et de notre longévité. Un vocabulaire nouveau s’invente et des pratiques simples et efficaces voient le jour telles la brain-gym, la médiation-flash, le gainage des fibres cachées, les apports nutritionnels ciblés. Il est scientifiquement prouvé qu’il est possible d’optimiser son système nerveux, c’est à vous de jouer !

18 Rue de l’Épée Atelier Traverse

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-01 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie