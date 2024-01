[Atelier initiation & conférence] Écoute et modalité grégorienne & chants médiéval et médecine 18 Rue de l’Épée Dieppe, samedi 3 février 2024.

Dieppe Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 14:00:00

fin : 2024-02-03

Le chant grégorien prête sa voix au texte sacré tout au long du Moyen-âge de l’Occident chrétien, nous ramenant aux premiers siècles du christianisme.

L’ atelier est un travail sur la voix ouvert à tous et fait appel à l’écoute, aux sensations et à la détente corporelle en lien avec l’acoustique et le répertoire grégorien.

La conférence Chant médiéval et médecine est incluse dans l’atelier.

.

18 Rue de l’Épée Atelier Traverse

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2024-01-01 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie