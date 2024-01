[Conférence] Biogonies ou crises de santé 18 Rue de l’Épée Dieppe, vendredi 2 février 2024.

Dieppe Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 18:00:00

fin : 2024-02-02

Mal vécues, redoutées, refoulées… les crises de santé, rhumes, grippes, malaises, covid, etc. n’ont pas fini de nous tourmenter. Comprendre les messages de la biologie permet un regard inédit sur la trajectoire de chacun comme de celle de l’humanité. Depuis toujours, les crises de santé façonnent, dès l’enfance, notre biologie et notre ADN pour nous rendre adaptables au monde en perpétuelle évolution. Vous ne verrez plus jamais les crises de santé comme avant et surtout… vous les vivrez différemment : mieux encore, apprenez à efficacement les éviter !

18 Rue de l’Épée Atelier Traverse

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



