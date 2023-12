[Atelier] La magie par Scorphène 18 Rue de l’Épée Dieppe, 27 janvier 2024, Dieppe.

Dieppe Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 14:00:00

fin : 2024-01-27 17:00:00

Autodidacte intuitif, Scorpène suit son étrange trajectoire déviée de toute école. Alliant mémoire, anticipation et observation aigüe, il développe une approche personnelles de l’art magique qui s’attelle à la perception du réel. Ses spectacles plongent le spectateur dans un état propice à la réception d’un rêve éveillé. Esprit affûté par une carrière de joueur d’échecs professionnel qu’il assimile à une pratique d’art martial, il pratique la magie mentale et use de la langue des oiseaux pour un vertigineux jeu sur les mots..

18 Rue de l’Épée Atelier Traverse

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



