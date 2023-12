[Conférence] Santé naturelle – Alimentation, vitalité, planète 18 Rue de l’Épée Dieppe, 26 janvier 2024, Dieppe.

Dieppe Seine-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 18:00:00

fin : 2024-01-26 19:00:00

Alors que la dernière étude sur les 20 dernières années (GBDS 2022 – The Lancet) nous révèle que 95% de la population mondiale souffre de maladies chroniques, est-il encore possible aujourd’hui de jouir d’une vitalité parfaite ? En accord avec les hygiénistes du XXème siècle, les chercheurs actuels en biologie s’accordent sur le fait que nos conditions de vie déterminent dans une large mesure la qualité de notre énergie et de notre bien-être. Ainsi la santé pourrait-elle procéder d’une démarche volontaire et déterminée ? Les facteurs naturels de santé seraient-ils suffisants à nous maintenir au meilleur de nous-même ? Cette conférence propose de faire le point sur ces questions à la lumière des connaissances les plus actuelles.

Jean Briffaut anime ateliers et conférence sur des sujets d’avant garde depuis plus de 40 ans dans toute l’Europe. Suite à de graves problèmes de santé incurables selon la médecine officielle, il retrouve la santé en se tournant vers les méthodes naturelles. Naturopathe de formation, il étudie les lois de la biologie et constate la force de régénération et guérison du corps lorsque les facteurs naturels de santé sont mis en œuvre avec pertinence..

18 Rue de l’Épée Atelier Traverse

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Mise à jour le 2023-12-27 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie