[Spectacles & expo] Traverses en Normandie 18 Rue de l’Épée Dieppe, 11 juillet 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

L’Atelier Traverse vous ouvre ses portes pour la première fois et vous a concocté un magnifique programme !

Dans les locaux, vous aurez l’opportunité de découvrir les oeuvres de Cécile Veilhan et d’Anne Vaugier-Dumouchel, artistes peintres du 11 au 29 juillet du mercredi au samedi de 15h à 19h30.

D’autres dates sont à retenir, notamment :

Mardi 11 juillet à l’Eglise Saint-Jacques : Concert par l’ensemble Gaudete à 19h30

Les rendez-vous à l’Atelier Traverse :

Jeudi 13 juillet : Improvisation de piano par Michel Boedec à 18h

Samedi 15 juillet : Restitution médiévale des stagiaires à 18h

Vendredi 21 juillet à 19h30 & Samedi 22 juillet à 12h15 & 18h : spectacle de magie par Mael Adler

Vendredi 28 juillet à 19h30 & Samedi 29 juillet à 12h15 & 18h : Chanson-Cabaret par Don Santiago et Don Gildas.

Vendredi 2023-07-11 15:00:00 fin : 2023-07-29 19:30:00. .

18 Rue de l’Épée Atelier Traverse

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



Atelier Traverse opens its doors to you for the first time and has put together a wonderful program!

On the premises, you’ll have the opportunity to discover the works of painters Cécile Veilhan and Anne Vaugier-Dumouchel from July 11 to 29, Wednesday to Saturday, 3pm to 7:30pm.

Other dates to remember include

Tuesday July 11 at Eglise Saint-Jacques: Concert by ensemble Gaudete at 7:30 p.m

Events at Atelier Traverse :

Thursday July 13: Piano improvisation by Michel Boedec at 6 p.m

Saturday, July 15: Medieval performance by trainees at 6 p.m

Friday, July 21 at 7:30pm & Saturday, July 22 at 12:15pm & 6pm: Magic show by Mael Adler

Friday, July 28 at 7:30pm & Saturday, July 29 at 12:15pm & 6pm: Chanson-Cabaret by Don Santiago and Don Gildas

El Atelier Traverse le abre sus puertas por primera vez y ha preparado un magnífico programa

Tendrá la oportunidad de descubrir las obras de las pintoras Cécile Veilhan y Anne Vaugier-Dumouchel del 11 al 29 de julio, de miércoles a sábado, de 15.00 a 19.30 h.

Otras fechas destacadas

Martes 11 de julio en la iglesia Saint-Jacques: concierto del conjunto Gaudete a las 19:30 h

Actos en el Atelier Traverse :

Jueves 13 de julio: Improvisación pianística de Michel Boedec a las 18:00 h

Sábado 15 de julio: Espectáculo medieval de los aprendices a las 18.00 h

Viernes 21 de julio a las 19.30 h y sábado 22 de julio a las 12.15 h y 18.00 h: Espectáculo de magia de Mael Adler

Viernes 28 de julio a las 19.30 h y sábado 29 de julio a las 12.15 h y 18.00 h: Chanson-Cabaret de Don Santiago y Don Gildas

Das Atelier Traverse öffnet zum ersten Mal seine Türen für Sie und hat ein wunderbares Programm zusammengestellt!

In den Räumlichkeiten haben Sie die Gelegenheit, die Werke der Malerinnen Cécile Veilhan und Anne Vaugier-Dumouchel vom 11. bis 29. Juli mittwochs bis samstags von 15.00 bis 19.30 Uhr zu entdecken.

Weitere Termine, die Sie sich merken sollten, sind u. a.:

Dienstag, 11. Juli in der Kirche Saint-Jacques: Konzert mit dem Ensemble Gaudete um 19.30 Uhr

Termine im Atelier Traverse :

Donnerstag, 13. Juli: Klavierimprovisation von Michel Boedec um 18 Uhr

Samstag, 15. Juli: Mittelalterliche Rückgabe der Praktikanten um 18 Uhr

Freitag, 21. Juli um 19.30 Uhr & Samstag, 22. Juli um 12.15 Uhr & 18 Uhr: Zaubershow von Mael Adler

Freitag, 28. Juli um 19.30 Uhr & Samstag, 29. Juli um 12.15 Uhr & 18 Uhr: Chanson-Kabarett von Don Santiago und Don Gildas

Mise à jour le 2023-07-11 par Normandie Tourisme / Attitude Manche