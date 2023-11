CONCERT DE L’AVENT 18 rue de l’Eglise – Eglise N.D. de l’Assomption Walscheid, 3 décembre 2023, Walscheid.

Walscheid,Moselle

La chorale Saint Léon, pour vous mettre dans l’ambiance des fêtes de fin d’année, vous propose un mélange d’œuvres sacrées et profanes, des chants de Paix et de Noël. La chorale sera accompagnée par Léa Apprederisse au cor, Aurélien Pierron à la trompette, Thomas Christophe et Dominique Schlosser à l’orgue et piano.

L’entrée est gratuite avec une corbeille à la sortie.. Tout public

Dimanche 2023-12-03 16:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. 0 EUR.

18 rue de l’Eglise – Eglise N.D. de l’Assomption

Walscheid 57870 Moselle Grand Est



To get you in the mood for the festive season, the Saint Léon choir offers a mix of sacred and secular works, songs of peace and Christmas carols. The choir will be accompanied by Léa Apprederisse on horn, Aurélien Pierron on trumpet, Thomas Christophe and Dominique Schlosser on organ and piano.

Admission is free, with a basket at the door.

El coro Saint-Léon le propone una mezcla de obras sacras y profanas, cantos de paz y villancicos, para que se vaya preparando para las fiestas. El coro estará acompañado por Léa Apprederisse (trompa), Aurélien Pierron (trompeta), Thomas Christophe y Dominique Schlosser (órgano y piano).

La entrada es gratuita, con una cesta en la puerta.

Der Chor Saint Léon stimmt Sie mit einer Mischung aus geistlichen und weltlichen Werken, Friedens- und Weihnachtsliedern auf die Feiertage ein. Begleitet wird der Chor von Léa Apprederisse am Horn, Aurélien Pierron an der Trompete, Thomas Christophe und Dominique Schlosser an der Orgel und am Klavier.

Der Eintritt ist frei mit einem Korb am Ausgang.

Mise à jour le 2023-11-18 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG