Visite guidée de l’exposition « Invisible » de Daniela Lorini – Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 18 Rue de l’Église Brest Catégories d’Évènement: Brest

Finistère Visite guidée de l’exposition « Invisible » de Daniela Lorini – Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 18 Rue de l’Église, 3 juin 2023, Brest. Brest,Finistère .

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 15:30:00. .

18 Rue de l’Église Maison de la Fontaine

Brest 29200 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-05-22 par OT BREST METROPOLE Détails Catégories d’Évènement: Brest, Finistère Autres Lieu 18 Rue de l'Église Adresse 18 Rue de l'Église Maison de la Fontaine Ville Brest Departement Finistère Lieu Ville 18 Rue de l'Église Brest

18 Rue de l'Église Brest Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brest/

Visite guidée de l’exposition « Invisible » de Daniela Lorini – Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 18 Rue de l’Église 2023-06-03 was last modified: by Visite guidée de l’exposition « Invisible » de Daniela Lorini – Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 18 Rue de l’Église 18 Rue de l'Église Brest 3 juin 2023