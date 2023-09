Semaine bleue : Dictée intergénérationnelle 18 rue de las Bignes Mont, 3 octobre 2023, Mont.

Mont,Pyrénées-Atlantiques

En présence des élèves de CM2. Seniors et enfants à l’épreuve d’une dictée proposée au certificat d’étude en 1950 ! Un moment convivial propice pour tester ses aptitudes en orthographe !

Cette dictée sera ensuite corrigée par un enseignant associé à l’événement..

2023-10-03

18 rue de las Bignes Ecole

Mont 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In the presence of CM2 students. Seniors and children put their spelling skills to the test with a dictation from the 1950 Certificat d?étude! A fun way to test your spelling skills!

The dictation will then be corrected by a teacher associated with the event.

En presencia de alumnos de CM2. ¡Mayores y pequeños ponen a prueba sus conocimientos ortográficos con un dictado del Certificat d’étude de 1950! ¡Una forma divertida de poner a prueba sus habilidades ortográficas!

A continuación, el dictado será corregido por un profesor asociado al evento.

In Anwesenheit der Schüler der fünften Klasse. Senioren und Kinder testen ein Diktat, das 1950 für das Certificat d’étude vorgeschlagen wurde! Ein geselliger Moment, um seine Rechtschreibfähigkeiten zu testen!

Das Diktat wird anschließend von einem Lehrer korrigiert, der an der Veranstaltung teilnimmt.

