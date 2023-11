Conférence – Dégustation de cépages oubliés 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère, 15 décembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

L’association Terre de Treilles nous font redécouvrir des cépages méconnus ou oubliés avec le temps. Une présentation suivie d’une dégustation !.

2023-12-15 18:30:00 fin : 2023-12-15 20:30:00. EUR.

18 rue de l’Armillerie La Maison Nugues

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Terre de Treilles association invites us to rediscover little-known grape varieties that have been forgotten over the years. A presentation followed by a tasting!

La asociación Terre de Treilles nos ayuda a redescubrir variedades de uva poco conocidas u olvidadas a lo largo de los años. Presentación seguida de una degustación

Der Verein Terre de Treilles lässt uns verkannte oder im Laufe der Zeit vergessene Rebsorten wiederentdecken. Eine Präsentation mit anschließender Verkostung!

Mise à jour le 2023-11-21 par Valence Romans Tourisme