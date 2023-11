Acrobaties vocales improvisées : La déclaration des voix de l’homme 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère, 9 décembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Venez découvrir à La Maison Nugues le groupe : La Déclaration des voix de l’homme. Des acrobates vocaux qui vont vous éblouir tout en improvisant.



Ouverture des portes à 18h30.

Bar et petite restauration sur place..

2023-12-09 20:00:00 fin : 2023-12-09 22:00:00. EUR.

18 rue de l’Armillerie La Maison Nugues

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover the group La Déclaration des voix de l’homme at La Maison Nugues. Vocal acrobats who will dazzle you as they improvise.



Doors open at 6:30pm.

Bar and snacks on site.

Venga a descubrir al grupo La Déclaration des voix de l’homme en La Maison Nugues. Acróbatas vocales que le deslumbrarán mientras improvisan.



Apertura de puertas a las 18.30 h.

Bar y tentempiés in situ.

Entdecken Sie in La Maison Nugues die Gruppe: La Déclaration des voix de l’homme. Stimmakrobaten, die Sie beim Improvisieren verblüffen werden.



Die Türen werden um 18:30 Uhr geöffnet.

Bar und kleine Snacks vor Ort.

