Le Match des idées 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère, 30 novembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Un apéro débat sur 2 thèmes pour confronter ses idées et argumenter sur le fond. Un animateur régule les échanges et organise la discussion. Bonne humeur et humour obligatoire..

2023-11-30 18:30:00 fin : 2023-11-30 20:00:00. EUR.

18 rue de l’Armillerie La Maison Nugues

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



An aperitif debate on 2 themes to compare ideas and argue on the merits. A moderator regulates the exchanges and organizes the discussion. A good mood and a sense of humor are a must.

Un debate de aperitivo sobre 2 temas para comparar ideas y argumentar sobre los méritos. Un moderador regula los intercambios y organiza la discusión. El buen humor es imprescindible.

Eine Apero-Debatte zu zwei Themen, um seine Ideen zu vergleichen und inhaltlich zu argumentieren. Ein Moderator regelt den Austausch und organisiert die Diskussion. Gute Laune und Humor sind obligatorisch.

