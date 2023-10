Laurent Berger 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère, 25 novembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Venez découvrir le concert de Laurent Berger à La Maison Nugues. Une voix, une guitare et votre soirée sera mémorable..

2023-11-25 20:00:00 fin : 2023-11-25 21:45:00. EUR.

18 rue de l’Armillerie La Maison Nugues

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Come and discover Laurent Berger’s concert at La Maison Nugues. A voice, a guitar and your evening will be memorable.

Venga a ver a Laurent Berger en concierto a La Maison Nugues. Una voz, una guitarra y su velada será memorable.

Erleben Sie das Konzert von Laurent Berger im La Maison Nugues. Eine Stimme, eine Gitarre und Ihr Abend wird unvergesslich.

Mise à jour le 2023-10-21 par Valence Romans Tourisme