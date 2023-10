Bob Dylan : A nobel on the rock 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère, 23 novembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Venez découvrir à La Maison Nugues une restrospective musicale et documentée sur la carrière de Bob Dylan. Présenté par Jacques Chabanon..

2023-11-23 19:00:00 fin : 2023-11-23 21:00:00. EUR.

18 rue de l’Armillerie La Maison Nugues

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Join us at La Maison Nugues for a musical and documented restrospective of Bob Dylan’s career. Presented by Jacques Chabanon.

Venga a La Maison Nugues para una retrospectiva musical y documentada de la carrera de Bob Dylan. Presentado por Jacques Chabanon.

Erleben Sie im La Maison Nugues eine musikalische und dokumentarische Restrospektive über die Karriere von Bob Dylan. Präsentiert von Jacques Chabanon.

Mise à jour le 2023-10-21 par Valence Romans Tourisme