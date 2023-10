Turn Hips 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère, 17 novembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Un duo clavier ou basse – voix, qui trouve dans le Groove un dénominateur commun afin de faire redécouvrir ces titres imprégnés dans nos âmes, auxquels ils apportent des arrangements originaux..

2023-11-17 20:00:00 fin : 2023-11-17 21:45:00. EUR.

18 rue de l’Armillerie La Maison Nugues

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A duo of keyboard or bass and vocals, who find a common denominator in groove, to help us rediscover these songs that are imprinted on our souls, to which they bring original arrangements.

Un dúo de teclados o voz-bajo que encuentra un denominador común en el groove, redescubriendo las canciones que están impresas en nuestras almas y añadiendo sus propios arreglos originales.

Ein Duo aus Keyboard oder Bass – Stimme, das im Groove einen gemeinsamen Nenner findet, um diese Titel, die sich in unsere Seelen eingeprägt haben, wiederzuentdecken, zu denen sie originelle Arrangements beisteuern.

Mise à jour le 2023-10-21 par Valence Romans Tourisme