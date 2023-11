Exposition d’Emane 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère, 16 novembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Vernissage le 16 novembre à 19h en compagnie d’Emane !!!

Venez découvrir les œuvres d’Emane. Entre sentiment et émotions, ses peintures vous font voyager intérieurement..

2023-11-16 19:00:00 fin : 2023-12-10 19:00:00. .

18 rue de l’Armillerie La Maison Nugues

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Opening November 16 at 7pm with Emane!!!

Come and discover the works of Emane. Between feelings and emotions, her paintings take you on an inner journey.

¡Inauguración el 16 de noviembre a las 19.00 horas con Emane!

Venga a descubrir las obras de Emane. Entre sentimientos y emociones, sus pinturas te llevarán a un viaje interior.

Vernissage am 16. November um 19 Uhr in Begleitung von Emane!!!

Entdecken Sie die Werke von Emane. Zwischen Gefühlen und Emotionen lassen ihre Bilder Sie innerlich reisen.

Mise à jour le 2023-11-10 par Valence Romans Tourisme