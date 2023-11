Mini-Conférence : La représentation du réel – Comment l’image est au coeur de l’évolution humaine ? 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère, 16 novembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

3 étudiants du campus connecté vous ont concocté une mini-conférence sur la question de l’image et de la représentation du réel. Comment l’image est au cœur de l’évolution humaine ? Vous pourrez également donner votre avis durant le débat qui suit !.

2023-11-16 17:30:00 fin : 2023-11-16 19:00:00. .

18 rue de l’Armillerie La Maison Nugues

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



3 students from the connected campus have put together a mini-conference on the question of images and the representation of reality. How is the image at the heart of human evolution? You can also have your say in the debate that follows!

3 estudiantes del campus conectado han organizado una miniconferencia sobre la cuestión de las imágenes y la representación de la realidad. ¿Cómo se sitúa la imagen en el centro de la evolución humana? Tú también puedes dar tu opinión en el debate que tendrá lugar a continuación

3 Studenten des Campus Connected haben für Sie eine Mini-Konferenz über das Thema Bilder und die Darstellung der Realität zusammengestellt. Wie steht das Bild im Zentrum der menschlichen Evolution? In der anschließenden Diskussion können Sie auch Ihre Meinung äußern!

