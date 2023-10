Atelier Archéologie 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère, 4 novembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Qu’est-ce que l’archéologie ? Venez faire découvrir à vos enfants la science des animaux d’aujourd’hui et d’hier avec des ateliers théoriques et pratiques. La science n’attend pas, alors montez dans le train !.

2023-11-04 09:00:00 fin : 2023-11-04 12:00:00. EUR.

18 rue de l’Armillerie La Maison Nugues

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



What is archaeology? Let your children discover the science of animals today and in the past, with theoretical and practical workshops. Science doesn’t wait, so get on board!

¿Qué es la arqueología? Ven y ayuda a tus hijos a descubrir la ciencia de los animales en la actualidad y en el pasado, con talleres teóricos y prácticos. La ciencia no puede esperar, ¡así que súbete a bordo!

Was ist Archäologie? Bringen Sie Ihren Kindern die Wissenschaft der Tiere von heute und gestern mit theoretischen und praktischen Workshops näher. Die Wissenschaft wartet nicht, also springen Sie auf den Zug auf!

Mise à jour le 2023-10-11 par Valence Romans Tourisme