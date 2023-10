Lettre(S) à la ViE 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère, 4 novembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Les LETTRE(S) à la ViE d’Hervé Lapalud vous offre un spectacle intimiste durant lequel chacun sera amené à rêver, à rire, à se questionner parfois..

2023-11-04 20:00:00 fin : 2023-11-04 22:00:00. EUR.

18 rue de l’Armillerie La Maison Nugues

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Hervé Lapalud’s LETTRE(S) à la ViE is an intimate show where everyone is invited to dream, laugh and sometimes wonder.

LETTRE(S) à la ViE, de Hervé Lapalud, es un espectáculo íntimo que le hará soñar, reír y, a veces, preguntarse.

Les LETTRE(S) à la ViE von Hervé Lapalud bietet Ihnen eine intime Vorstellung, während der jeder zum Träumen, Lachen und manchmal auch zum Hinterfragen angeregt wird.

