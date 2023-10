Atelier sur le thème de l’émotion 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère, 3 novembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

La Maison Nugues propose un atelier découverte sur le thème de l’émotion pour vos enfants. Animé par l’Atelier de la libellule, des activités sont au programme afin de faire découvrir et comprendre les émotions à vos enfants..

2023-11-03 16:30:00 fin : 2023-11-03 17:30:00. EUR.

18 rue de l’Armillerie La Maison Nugues

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Maison Nugues offers a discovery workshop on the theme of emotions for your children. Led by l’Atelier de la libellule, activities are on the program to help your children discover and understand emotions.

La Maison Nugues propone a sus hijos un taller de descubrimiento sobre el tema de las emociones. Dirigido por l’Atelier de la libellule, el programa incluye actividades que ayudarán a sus hijos a descubrir y comprender las emociones.

Das Maison Nugues bietet einen Entdeckungsworkshop zum Thema Emotionen für Ihre Kinder an. Geleitet vom Atelier de la libellule stehen Aktivitäten auf dem Programm, die Ihren Kindern helfen sollen, Emotionen zu entdecken und zu verstehen.

Mise à jour le 2023-10-12 par Valence Romans Tourisme